Coronavirus, Cts: «Misure diverse per le Regioni». Ma Conte decise di chiudere tutto (Di venerdì 7 agosto 2020) Il 7 marzo il Comitato tecnico scientifico propose di chiudere solo un pezzo d?Italia, quello con più casi positivi, ma il lockdown deciso dal governo, quattro giorni dopo, ha... Leggi su ilmessaggero

repubblica : Coronavirus, il Cts voleva misure differenziate ma Conte decise il lockdown per tutta l'Italia [di ALESSANDRA ZINIT… - Agenzia_Ansa : I Verbali del Comitato Tecnico Scientifico #Cts sono stati desecretati, sono consultabili online . Il ministro del… - Open_gol : ?? Coronavirus, online gli atti Cts secretati. Mancano i verbali sulla zona rossa ad Alzano e Nembro. Nessuna menzio… - CuginoPaolo : RT @VittorioSgarbi: Hanno chiuso l’intero Paese (distruggendo l’economia e mandando sul lastrico migliaia di imprenditori) quando sarebbe b… - beppebalestro : RT @Libero_official: Trapelano i verbali: il #Cts non voleva il #lockdown, a imporlo Giuseppe #Conte. #Coronavirus, ora si capisce perché i… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cts

Fu il governo Conte a decidere per il lockdown di tutta la nazione per contrastare l'avanzata dell'epidemia di Coronavirus, il Comitato tecnico scientifico invece aveva chiesto distinzione territorial ...Il Comitato tecnico-scientifico (Cts) confermava, in una riunione del 28 febbraio, la necessità di mantenere le "zone rosse" negli 11 comuni di Lombardia e Veneto dove si stava maggiormente diffondend ...