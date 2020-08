Coronavirus, contagi ancora in risalita: 402 nuovi casi e 6 decessi (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – Salgono ancora i contagi da Coronavirus in Italia dove, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 402 nuovi casi, in aumento rispetto ai 384 del giorno prima. È quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute: il dato odierno porta a 249.204 i casi totali in Italia. Scendono a 6 le vittime delle ultime 24 ore, in calo rispetto al giorno precedente quando erano stati 10 i decessi: il totale delle vittime da inizio pandemia sale così a 35.187. ancora un incremento a tre cifre in Lombardia che vede 118 nuovi casi e 5 vittime per un totale di 16.829 morti: due le regioni a zero contagi, Molise e Basilicata. In aumento anche i ricoveri in terapia ... Leggi su quifinanza

MediasetTgcom24 : Coronavirus, altro picco in Spagna: 1.772 nuovi contagi in 24 ore #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: balzo dei contagi, +384. Dieci le vittime #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Germania contagi mai così alti da maggio: 87% in più rispetto alla soglia minima del 15 luglio… - TeoloMassimo : RT @rtl1025: ?? Salgono ancora i contagi per #coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore registrati 402 nuovi casi, 6 in più di ieri, che fa… - villaalbe : Coronavirus, monitoraggio fase 3: 'C'è tendenza all'aumento dei contagi, Rt sopra 1' -