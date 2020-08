Coronavirus, contagi ancora in aumento: mai così alti dal 5 giugno (Di giovedì 6 agosto 2020) Nel tardo pomeriggio è pervenuto il nuovo bollettino del Ministero della Salute sui dati dell’emergenza Coronavirus in Italia. Numeri che testimoniano l’andamento della pandemia nel nostro Paese, anche se per l’Istat la vera portata del virus si può vedere solo dalle indagini sierologiche. Ad ogni modo, nella giornata di oggi i contagi sono tornati a salire come non succedeva da inizio estate. Coronavirus in Italia: 402 nuovi contagi Dai dati resi disponibili, emerge subito un dato inquietante e preoccupante: i contagi stanno tornando a salire. Ieri si è registrato un nuovo picco di 384 casi, già superati però dal bollettino di oggi. Il 6 agosto 2020, i nuovi contagi da Coronavirus sono stati 402. Un numero che ... Leggi su thesocialpost

