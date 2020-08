Coronavirus, bollettino: a Roma 9 nuovi casi, contagiato un 15enne. Nel Lazio 18 positivi (Di giovedì 6 agosto 2020) Oggi nel Lazio si registrano 18 casi di contagio da Coronavirus e zero decessi. Di questi due sono casi di rientro dalla Sicilia, uno individuato in fase di screening da parte della Asl e un caso di... Leggi su ilmessaggero

SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi - SkyTG24 : Coronavirus Italia: ultime news. Aumentano i contagi. Regole rigide nei trasporti. LIVE - LaStampa : Coronavirus mondo: quasi 19 milioni i casi. Germania, test per chi arriva da zone a rischio - EstherLamarr : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino del 6 agosto: 249.204 casi positivi e 35.187 morti - infoitinterno : Coronavirus: un nuovo caso a Livorno, altri 16 positivi in Toscana. Il bollettino di giovedì 6 agosto -