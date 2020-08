Coronavirus, bollettino: 402 nuovi casi e 6 morti. «Indice Rt sopra 1 in 11 regioni» (Di giovedì 6 agosto 2020) Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 6 agosto 2020. I nuovi contagi da Covid 19 nelle ultime 24 ore sono 402, mentre i morti sono 6. Anche ieri era... Leggi su ilmessaggero

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 6 agosto: 402 nuovi positivi e 6 decessi [aggiornamento delle 17:39] - Corriere : Contagi in crescita: 401 nuovi casi. Sono 6 i decessi delle ultime 24 ore. I numeri del bollettino - SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi - Moixus1970 : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi 6 agosto: 402 nuovi positivi e 6 decessi [aggiornamento delle 17:59] - italialcentro : RT @italialcentro: Coronavirus, bollettino del 6 agosto: nuova impennata di casi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Diffuso come di consueto l'ultimo bollettino relativo all'emergenza coronavirus in Italia: aumento dei contagi, in calo i decessi. Salgono ancora i contagi per coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 o ...La Spezia, 6 agosto 2020 - Sono tredici i nuovi casi di coronavirus in 24 ore in Liguria. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino giornaliero. Per un altro giorno non ci sono morti: una notizia ...