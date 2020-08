Coronavirus, “bimbi praticamente immuni” Twitter blocca post della campagna di Trump e Facebook lo cancella (ed è la prima volta) (Di giovedì 6 agosto 2020) Un nuovo capitolo nella guerra tra informazioni corrette e bufale tra i social network e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Twitter – che a maggio ha minacciato di chiudere – ha bloccato temporaneamente l’account della campagna elettorale, con la motivazione che contiene alcuni tweet che fanno disinformazione sul Coronavirus. Nel mirino soprattutto il post di TeamTrump in cui si sostiene che i bambini sono quasi immuni al Covid 19. I proprietari dell’account dovranno quindi eliminare quel post prima di continuare a twittare. Si tratta dello stesso post censurato da Facebook che ha eliminato per la prima volta un ... Leggi su ilfattoquotidiano

