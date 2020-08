Coronavirus, basta lockdown: il nuovo decreto non consente la chiusura nazionale nel breve periodo (Di giovedì 6 agosto 2020) Coronavirus. Il nuovo decreto sull’emergenza Coronavirus, in vigore fino al 15 ottobre, non consente un nuovo lockdown nazionale. E’ quanto chiarito in commissione alla Camera da un emendamento interpretativo del testo. Lo spiega il deputato Pd Stefano Ceccanti. Il dl consente di limitare gli spostamenti “in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: chi organizza convegni per negare la pericolosità dell’epidemia lancia messaggi di TOTALE IRRESPONSA… - repubblica : De Luca contro i 'negazionisti' del Covid: 'Irresponsabili' - rossella_falai : RT @ivocamic: #COVID VIA IL #SEGRETO SUI DOCUMENTI DEL #CTS Basta che #Giuseppi non si metta a fare il gioco delle tre carte DOMANI SARAN… - ald962 : RT @RominaMura: Oggi 384 nuovi casi di coronavirus. Quelli che ‘l’emergenza è finita, basta mascherine e distanziamento sociale’ hanno qual… - GabrieleMarroni : RT @ivocamic: #COVID VIA IL #SEGRETO SUI DOCUMENTI DEL #CTS Basta che #Giuseppi non si metta a fare il gioco delle tre carte DOMANI SARAN… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus basta Coronavirus, basta soluzioni di ripiego: va incentivato il lavoro di qualità Il Fatto Quotidiano coronavirus anticorpi super potenti

Mentre in Italia aumentano i focolai, in altri Paesi l’emergenza sanitaria resta preoccupante: il Belgio deve affrontare la seconda ondata, in Spagna aumenta l’allarme per la risalita dei contagi. Cos ...

Treni, stadi, discoteche e scuolabus: regole ancora rigide nel prossimo Dpcm

Confermare la distanza sui treni di un metro, stadi ancora chiusi al pubblico e ancora niente discoteche al chiuso. Sono queste le indicazioni per il prossimo Dpcm che arrivano sia dal Comitato tecnic ...

Mentre in Italia aumentano i focolai, in altri Paesi l’emergenza sanitaria resta preoccupante: il Belgio deve affrontare la seconda ondata, in Spagna aumenta l’allarme per la risalita dei contagi. Cos ...Confermare la distanza sui treni di un metro, stadi ancora chiusi al pubblico e ancora niente discoteche al chiuso. Sono queste le indicazioni per il prossimo Dpcm che arrivano sia dal Comitato tecnic ...