Coronavirus Basilicata | la regione torna ' covid free' | 367 tamponi tutti negativi

La Basilicata torna a contagi zero: secondo quanto reso noto dalla task force regionale sono infatti risultati tutti negativi al coronavirus i 367 tamponi analizzati ieri. Restano quindi tre i residen ...POTENZA – Sale a 24 il numero dei migranti in fuga dall’ex hotel Old West di Ferrandina Scalo, che non hanno voluto attendere nemmeno il risultato dei tamponi effettuati ieri mattina. Mentre a Gorgogl ...