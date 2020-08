Coronavirus, aumentano i casi in tutto il mondo: +1.358 casi in Giappone, oltre nuovi 1000 contagi in Germania (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Giappone ha annunciato 1.358 nuovi casi di Coronavirus e quattro decessi nelle ultime 24 ore, con un numero di contagi in crescita in tutto il Paese. Il bilancio odierno porta il totale delle infezioni a 42.975; le vittime complessive sono invece 1.037. Dei nuovi casi, 263 sono stati registrati a Tokyo e 196 ad Osaka. Il primo ministro Shinzo Abe ha dichiarato che non ha in programma di imporre un nuovo stato di emergenza perché “la situazione è molto diversa da quella dei mesi scorsi”. “Non siamo nella situazione in cui occorre proclamare immediatamente lo stato di emergenza, ma terremo gli occhi aperti e staremo in allerta”, ha commentato Abe durante una conferenza stampa ... Leggi su meteoweb.eu

fattoquotidiano : 'È ARRIVATA LA SECONDA ONDATA' Coronavirus nel mondo / Contagi crescono in Germania, il Belgio fa appello alla pazi… - SkyTG24 : Coronavirus Italia: ultime news. Aumentano i contagi. Regole rigide nei trasporti. LIVE - petergomezblog : #Coronavirus, i dati – Aumentano i casi: 289 da ieri, ma crescono i tamponi. Sei le vittime - qn_lanazione : Covid Toscana, diciassette nuovi positivi. Nessun decesso, aumentano le guarigioni #Coronavirus #COVID19 #Toscana - PerugiaToday : Coronavirus in Umbria, il bollettino del 6 agosto: altri tre positivi, aumentano i ricoveri -