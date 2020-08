Coronavirus a Napoli, 2 donne positive al tampone (Di giovedì 6 agosto 2020) Napoli. Due nuovi casi nel centro storico di Napoli, nella Pignasecca. Si tratta di due donne risultate positive al tampone per Coronavirus. A rendere nota la notizia è il presidente della II Municipaità di Napoli, Francesco Chirico. Coronavirus a Napoli. “In questi giorni ho letto e sentito di un focolaio in Pignasecca – scrive Chirico … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

VittorioSgarbi : #coronavirus Caro De Luca, pretendo verità, anche da te. Studiosi ignorati in nome della politica.… - fanpage : Campania, 29 positivi. De Luca: “Dati nomi falsi al ristorante, stupidità assoluta” - LaTorre1905 : #Coronavirus #Campania. Il nuovo contagio risale dopo una giornata di calo #Napoli #Attualità #Cronaca #Territorio… - SkyTG24 : Coronavirus Campania, otto positivi, due morti e quattro guariti in 24 ore. DIRETTA - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Coronavirus, 7 contagiati nel Napoletano, ma il sindaco: «Non è focolaio» -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Napoli

Fanpage.it

Come veniva preparata inizialmente la pizza? Una storia millenaria e una tradizione tutta italiana conosciuta in ogni angolo del mondo, la pizza è davvero uno dei simboli più importanti del nostro Pae ...Non solo febbre e tosse, come ormai tutti sappiamo, talvolta uniti alla perdita di gusto e olfatto. Tra le manifestazioni, meno frequenti, di Covid sono state segnalate anche reazioni sulla pelle, che ...