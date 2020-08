Coronavirus, 7 positivi a Portici tutti della stessa famiglia: contagiati anche due bambini (Di giovedì 6 agosto 2020) Coronavirus, 7 positivi a Portici tutti della stessa famiglia. Sono stati riscontrati sette nuovi casi di Coronavirus a Portici, cittadina della provincia di Napoli: lo ha reso noto il sindaco, Enzo Cuomo. Come ha riferito il primo cittadino, si tratta di persone appartenenti a tre nuclei famigliari, riconducibili però ad un’unica famiglia; tra i positivi, ci sono anche due bambini. Ci sono sette casi di Coronavirus a Portici, cittadina della provincia di Napoli: lo ha comunicato, nel corso di una diretta su Facebook fatta apposta per l’occasione, il sindaco Enzo ... Leggi su limemagazine.eu

