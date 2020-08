Coronavirus, 402 nuovi casi e 6 decessi (Di giovedì 6 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Aumento dei contagi in Italia. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 402, 18 in più rispetto a ieri. Un numero che porta a 249.204 il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia. Diminuiscono i decessi, 6 contro i 10 registrati ieri. Lo riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. (ITALPRESS). Leggi su iltempo

