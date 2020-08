Coronavirus, 402 nuovi casi. Crescono i contagi in Sicilia: su 30 positivi, 13 sono migranti (Di giovedì 6 agosto 2020) I dati cominciano a preoccupare. sono 6 i morti e 402 nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute nel suo aggiornamento quotidiano sull’emergenza Covid. Salgono così a 249.204 i casi totali, mentre è di 35.187 il numero ufficiale delle vittime nel Paese dall’inizio della crisi. Coronavirus, oltre 12mila gli attualmente positivi sono 12.694 gli attualmente positivi, 48 in più rispetto a ieri, e 201.323 i guariti con un incremento di 347 nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi sono 762, i pazienti in terapia intensiva 42 e le persone in isolamento domiciliare 11.890. Per quanto riguarda le Regioni, l’incremento ... Leggi su secoloditalia

