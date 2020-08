Convocati Lione, le scelte di Garcia per la sfida con la Juventus (Di giovedì 6 agosto 2020) Convocati Lione, i Convocati di Garcia per la sfida con la Juventus: presenti Depay e Jeff Reine-Adelaide, assenti all’andata Rudi Garcia, tecnico del Lione, ha diramato la lista dei Convocati per la sfida contro la Juventus. Tornano a disposizione Depay e Reine-Adelaide, assenti nella sfida di andata. Ecco la lista completa: PORTIERI: Lopes, Tatarusanu DIFENSORI: Rafael, Dubois, Tete, Marcelo, Denayer, Andersen CENTROCAMPISTI: Diomande, Bard, Marcal, Kone, Lucas, Aouar, Guimaraes, Caqueret, Mendes ATTACCANTI: Traoré, Démbéle, Depay, Cornet, Cherki, Toko Ekambi, Reine-Adelaide. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

