Controlli sulla movida all’Ostiense e a San Paolo: illeciti e sanzioni per oltre 8 mila euro (FOTO) (Di giovedì 6 agosto 2020) Verifiche nel quadrante Ostiense – San Paolo da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Nell’ambito dei Controlli predisposti dai caschi bianchi, a tutela della salute pubblica e a contrasto dei fenomeni illeciti legati alla movida, questa notte gli agenti del VIII Gruppo Tintoretto, unitamente a personale del GSSU, hanno eseguito accertamenti mirati presso le attività commerciali ed i locali pubblici della zona. Particolare vigilanza per la verifica del rispetto delle norme anti alcol è stata eseguita all’interno del Parco Schuster con diverse decine di persone identificate, mentre sono una ventina le attività sottoposte a Controlli. sanzioni scattate per un minimarket per vendita di alcolici fuori dall’ ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Nell’ambito dei controlli predisposti dai caschi bianchi ... gli operanti hanno rilevato violazioni alle norme sulla sicurezza alimentare, con cibi non tracciabili e mal conservati, che sono stati ...

