Continua la guerra tra Facebook e Trump: rimosso un post del presidente Usa sul coronavirus (Di giovedì 6 agosto 2020) Facebook e Trump, la guerra infinita. Il social network ha rimosso un post dalla pagina del presidente Usa, spiegando che conteneva affermazioni ritenute fuorvianti sulla pandemia di coronavirus. Il post conteneva un estratto dell’intervista di Trump a Fox News, nella quale il presidente sosteneva che i giovani sono “quasi immuni” alla malattia. Affermazione non vera, sebbene i giovanissimi generalmente tendano ad avere conseguenze meno gravi, rispetto agli adulti. Facebook e Trump, nuovo affondo “Questo video contiene false affermazioni sul fatto che una categoria di persone sia immune al Covid-19, il che è una violazione delle nostre politiche riguardo ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Continua guerra Centrafrica | La guerra continua Rivista Africa 7 motivi per cui il lavoro da remoto continuerà anche dopo il Covid-19

Da ricerche effettuate da Citrix emerge come il lavoro da remoto abbia tutte le carte in regola per diventare la nuova normalità anche dopo che l’emergenza Covid-19 sarà terminata. Il massiccio ricors ...

L'anniversario. Paolo VI e l'idea di una Chiesa che è voce di chi non ha voce

Il 6 agosto 1978 moriva papa Montini. Dai giovani della Fuci all’attenzione al mondo del lavoro, dall’interesse per De Lubac e Maritain alla condanna della guerra, la sfida del dialogo col mondo Nel V ...

