Conte telefona all'agente del 112 che ha salvato la donna dalla violenza (Di giovedì 6 agosto 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiamato al telefono l’agente della Polizia di Stato Vincenzo Maria Tripodi, in servizio a Torino da sei mesi, per congratularsi per la professionalità dimostrata sventando lo stupro ai danni di una donna che ha chiamato il 112 fingendo di voler ordinare una pizza.Vincenzo Maria Tripodi, spiega una nota del Viminale, ha 27 anni e da quando era bambino ha sempre sognato di diventare un agente di polizia. Da Reggio Calabria è andato alla scuola di Polizia di Peschiera del Garda per il corso di formazione - segnalano ancora dal Viminale - e, a dicembre, ha ottenuto il suo primo incarico a Torino. Lo hanno assegnato alla centrale operativa della Questura ed era di turno anche domenica sera, quando e’ arrivata l’insolita telefonata ... Leggi su huffingtonpost

