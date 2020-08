Conferenza stampa Bonucci: «Contro il Lione ci giochiamo una parte decisiva della stagione» (Di giovedì 6 agosto 2020) Conferenza stampa Bonucci: le parole del difensore bianconero alla vigilia del match Contro il Lione. Le sue dichiarazioni Leonardo Bonucci parla in Conferenza stampa alla vigilia del delicato match di Champions League Contro il Lione. Le dichiarazioni del difensore bianconero. LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU JUVENTUS NEWS 24 GRUPPO – «Tutti noi, ognuno con un piccolo gesto e una piccola parola, può fare la differenza nel gruppo, come singolo e come squadra. Sarà fondamentale l’adrenalina nello spogliatoio, ma ci sarà grande entusiasmo e grande voglia». Lione MOTIVATO – «Dobbiamo guardare noi. Stiamo bene, abbiamo voglia di giocare ... Leggi su calcionews24

juventusfc : #JuveOL, -1?? Il programma di oggi: ??16:30 La conferenza stampa della Juve ??17:20 Le parole dell'@OL ?????18:45 L'al… - OfficialASRoma : ??? @PFonsecaCoach nella conferenza stampa alla vigilia di #SevillaRoma #UEL - LegaSalvini : ++ OGGI MATTEO SALVINI IN ABRUZZO E NELLE MARCHE! ++ ?? ORE 10.00 AVEZZANO (L’Aquila) ???? conferenza stampa - sede e… - ilbianconerocom : Bonucci: 'Non ascoltiamo cosa dicono da fuori, i gol subiti...' #JuveOL - therealmartina0 : RT @juventusfc: La conferenza stampa di Mister #Sarri e @bonucci_leo19 inizia in questo momento all'Allianz Stadium! LIVE #OneTouchAwayFrom… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa "Conferenza stampa davanti alla Cavarzerani con le bandiere della Lega è solo propaganda": l'accusa UdineToday Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico bianconero

Maurizio Sarri ha parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Lione. Le sue parole.

Regionali 2020, Fitto: «Mi rimetto in gioco per amore della Puglia»

BARI - «Io ci sono, mi metto in gioco. Con la testa e con il cuore». Lo ha dichiarato Raffaele Fitto, candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Puglia, durante una conferenza stampa con ...

Maurizio Sarri ha parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Lione. Le sue parole.BARI - «Io ci sono, mi metto in gioco. Con la testa e con il cuore». Lo ha dichiarato Raffaele Fitto, candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Puglia, durante una conferenza stampa con ...