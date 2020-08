Conferenza delle Regioni, nuova proposta per l’accesso del pubblico agli eventi sportivi (Di giovedì 6 agosto 2020) La Conferenza delle Regioni, dopo la riunione odierna, ha rilasciato una nota ufficiale in merito ad una proposta per consentire l’accesso al pubblico nelle manifestazioni sportive: “Una proposta da avanzare al Governo relativa alla partecipazione del pubblico agli eventi sportivi che puo’ essere consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la permanenza presso la postazione seduta assegnata, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno un metro e, per gli ambienti al chiuso, con obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie”. ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza delle Conferenza delle Regioni: "Sì al gioco delle carte nei bar" Adnkronos Conferenza stampa Depay: le parole dell’attaccante del Lione

Memphis Depay parla in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Juve. Le parole dell’esterno del Lione Tempo di Champions League, che per la Juventus ricomincerà con il r ...

Linee guida per la riapertura delle attività economiche: si a gioco carte nei bar, ecco tutte le novità

Conferenza delle Regioni ha aggiornato le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative. Le modifiche alle norme esistenti riguardano anche i bar e ristorazione e pe ...

