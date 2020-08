Con Vodafone Special Giga chiamate, SMS e 70 giga a 9,99 euro (Di giovedì 6 agosto 2020) Vodafone ha dato il via ad una nuova promozione della serie Special dedicata a chi desidera passare a questo operatore. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

edobrizio : @VODAFONEUK scende in campo con la tecnologia #OpenRAN per portare i servizi 4G e 5G anche nelle comunità rurali de… - mondomobileweb : Vodafone Special Giga: nuova promo smartphone da 2,99 euro al mese per l’offerta con 70GB - anOwl09 : Non avessi sottoscritto un'offerta a rate per il cellulare, vi avrei abbandonato da almeno un mese. Ping sempre >30… - MatteGasta : @gabbodsquared Cazzo 800€ al mese è sinceramente imbarazzante. Non che nella mia zona costi poco, me per una 100/10… - sonostatoio : @VodafoneIT Per quale motivo mi dite di andare in negozio con il numero di pratica a ritirare la SIM e il negozio n… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Vodafone Blocco dei rincari Vodafone, la novità che rivoluziona i rapporti con i consumatori la Repubblica Samsung Galaxy S10 a rate con Vodafone agosto 2020: ecco quanto costa

Se da tempo state valutando la possibilità di acquistare il Samsung Galaxy S10 quest’ultimo è disponibile a buon prezzo a rate con il popolare operatore di telefonia mobile Vodafone. Ecco tutti i dett ...

MediaWorld Mega Sconti, Xiaomi Mi Note 10 Lite non smette di scendere di prezzo

Giusto nella giornata di ieri illustravamo su queste pagine l'offerta legata a Samsung Galaxy A21s. Tuttavia, è risaputo che il Web si muove a ritmi sempre più frenetici, soprattutto in un periodo com ...

Se da tempo state valutando la possibilità di acquistare il Samsung Galaxy S10 quest’ultimo è disponibile a buon prezzo a rate con il popolare operatore di telefonia mobile Vodafone. Ecco tutti i dett ...Giusto nella giornata di ieri illustravamo su queste pagine l'offerta legata a Samsung Galaxy A21s. Tuttavia, è risaputo che il Web si muove a ritmi sempre più frenetici, soprattutto in un periodo com ...