Computer e tablet nuovi: bonus da 500 euro alle famiglie (Di giovedì 6 agosto 2020) Soldi freschi per la digitalizzazione dell’Italia: fino a 500 euro per la connessione internet e per acquistare un nuovo personal Computer (in alto, foto di Jan Vašek da Pixabay) o un tablet. Il governo Conte imbastisce un nuovo progetto nel tentativo di ridurre il divario tecnologico che le famiglie italiane meno abbienti subiscono sempre di più. Divario fra ricchi e poveri Una forbice fra ricchi e poveri che nel corso dei due mesi di quarantena stretta per il coronavirus – marzo e aprile – si è allargata. Sono stati tanti, infatti, i cittadini che hanno potuto intraprendere le proprie attività e lavorare da casa grazie al pc. Ma sono ancora troppi gli italiani che non hanno potuto permetterselo. E i cui figli sono rimasti in ... Leggi su velvetgossip

matteornati : Ho preso qualche settimana fa questo monitor esterno USB-c per essere comodo con lo smartworkig. È una bomba, funzi… - Investireoggi : Bonus 500 euro per l’acquisto di computer tablet e internet. Le prime linee guida - lorenzowanderer : Ottima idea. Aggiungerei.. Usiamo computer italiani, tablet italiani, smartphone italiani, smartwatch italiani, sma… - destroy__demons : @Delorenzoanna1 Se hai letto potrai solo comperare computer o tablet, contratti internet... In pratica è solo propaganda media device ! - __littlenuggets : qualcuno mi spieghi perché se mi guardo negli schermi (tv/tablet/computer) spenti o negli specchi mi vedo strafiga,… -