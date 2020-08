Commercialisti, De Lise: “No corporativismo ma richiesta di ascolto” (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – “Definire ‘incredibile’ il corporativismo manifestato dai Commercialisti è grave e preoccupante, poiché manifesta una totale mancanza di comprensione del nostro messaggio. L’onorevole Claudio Mancini, esponente del Partito democratico che sostiene il Governo, invece di prendere atto dei problemi oggettivi sollevati dai professionisti, esprime con queste parole considerazioni che, a nostro avviso, non fanno che rendere ancora più evidente la distanza siderale che separa una certa politica dalla quotidianità di imprese e professionisti”. È quanto afferma il presidente dell’Unione nazionale giovani dottori Commercialisti ed esperti contabili, Matteo De Lise, commentando le parole di Mancini. “In piena emergenza Covid – ... Leggi su quifinanza

Dl rilancio: sindacato commercialisti, sì proroga fondo perduto

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Il decreto Rilancio "ha introdotto un contributo a fondo perduto per le attività che abbiano registrato un significativo calo di fatturato nel mese di aprile 2020, rispetto all ...

