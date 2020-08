Come sorelle anticipazioni sesta puntata: bugie dal passato e tremende verità da scoprire per le tre sorelle (Di giovedì 6 agosto 2020) Cahide riuscirà a dimostrare di non aver ucciso suo marito e di aver passato anni e anni in carcere solo perchè imbrigliata da Cemal? Lo scopriremo nelle ultime puntate di Come sorelle. Siamo ormai al giro di boa. Il 12 agosto 2020 andrà in onda la sesta puntata della fiction turca in onda su Canale 5 ( vi ricordiamo che in totale le puntate della serie dovrebbero essere 8). Le tre sorelle temono ancora di essere scoperte per quello che hanno fatto a Tekin. Il suo corpo al momento non è stato ancora ritrovato ma la polizia ha scoperto che la macchina dell’uomo non ha mai lasciato la città. E anche il figlio Sinan adesso si rende conto che forse la giovane moglie di suo padre non ha raccontato ... Leggi su ultimenotizieflash

