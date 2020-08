Colombia, il mito anti narcos in arresto. E rischia quattro anni per corruzione (Di giovedì 6 agosto 2020) Paolo Manzo L'ex presidente Uribe è l'uomo che ha deciso la politica del Paese degli ultimi 20 anni: "Perdere la libertà mi riempie di tristezza" «La perdita della mia libertà mi provoca profonda tristezza per mia moglie, la mia famiglia e i Colombiani che ancora credono che qualcosa di buono per la Colombia io l'abbia fatto». Da quando ha scritto questo post sul suo Twitter l'altroieri dando al mondo la notizia del suo arresto, Álvaro Uribe, l'ex presidente Colombiano di destra (2002-2010) ha deciso di rimanere in silenzio. Di per sé la notizia non sarebbe gran cosa visto che di ex leader sudamericani finiti dietro le sbarre abbonda la storia (in Perù ci sono finiti tutti i presidenti dal 1985 ad oggi, tutti meno Alan García che ha ... Leggi su ilgiornale

CoatingColombia : RT @CoatingColombia: Mito con RGV suzuki 250. 2T. Medellin colombia @specialcoatingcolombia en Instagram - CoatingColombia : Mito con RGV suzuki 250. 2T. Medellin colombia @specialcoatingcolombia en Instagram -

Ultime Notizie dalla rete : Colombia mito Colombia, il mito anti narcos in arresto. E rischia quattro anni per corruzione il Giornale Viaggiare in Colombia in solitaria

La Colombia è uno paese davvero sorprendente ... 1500mt di altitudine che a questa latitudine permette un clima mito e temperato, di giorno ci sono circa 25C e la sera rinfresca, secondo ...

La Colombia è uno paese davvero sorprendente ... 1500mt di altitudine che a questa latitudine permette un clima mito e temperato, di giorno ci sono circa 25C e la sera rinfresca, secondo ...