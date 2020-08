Colombia, decisione senza precedenti: arrestato l’ex presidente Alvaro Uribe per corruzione. È stato trovato positivo al Covid (Di giovedì 6 agosto 2020) È stato il leader politico nazionale più influente degli ultimi 20 anni, mentore dell’attuale presidente Ivan Duque, che è tornato a difendere il suo predecessore invocando una riforma della giustizia. Ma la Corte suprema della Colombia, con una sentenza senza precedenti nella storia del Paese giustificata dall’esistenza di un possibile pericolo di ostruzione della giustizia, ha deciso gli arresti domiciliari per l’ex presidente Colombiano Alvaro Uribe, accusato di avere corrotto testimoni. Il caso è nato a seguito di una causa intentata contro il senatore di sinistra Ivan Cepeda, accusato di fare pressioni o comprare testimoni per rafforzare le sue accuse di presunto ... Leggi su ilfattoquotidiano

