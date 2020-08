'Colazione da Tiffany', battuta all'asta da Sotheby's l'ultima bozza di Truman Capote per 378mila sterline (Di giovedì 6 agosto 2020) Chi non è rimasto incantato dal sorriso e dalla leggerezza di Holly Golightly? Da quasi 60 anni la giovane ragazza in cerca di fortuna a New York, interpretata da Audrey Hepburn, è uno dei personaggi ... Leggi su tgcom24.mediaset

