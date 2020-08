Claudia Gerini incidente hot | il costume sfugge ed esce tutto | FOTO (Di giovedì 6 agosto 2020) Sorpresa: per Claudia Gerini incidente bollente durante un bel bagno a Fregene, il costume la tradisce ed i paparazzi non si lasciano sfuggire l’occasione. Ed ecco capitare a Claudia Gerini incidente hot e relativo fuoriprogramma. L’attrice romana si trova attualmente al mare a Fregene assieme alla figlia Linda ed al compagno Simon Clementi, un facoltoso … L'articolo Claudia Gerini incidente hot il costume sfugge ed esce tutto FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

FenixEnter : In esclusiva - PalliCaponera : RT @davided81: Claudia Gerini coatta è una delle migliori cose della commedia italiana degli ultimi 20 anni #techetechete - davided81 : Claudia Gerini coatta è una delle migliori cose della commedia italiana degli ultimi 20 anni #techetechete - VinnyVinile : L’ORCHESTRACCIA insieme a CLAUDIA GERINI: “VECCHIO RITORNELLO” è l’omaggio a Gabriella Ferri - Dj_JoeFlanger : L’ORCHESTRACCIA insieme a CLAUDIA GERINI: “VECCHIO RITORNELLO” è l’omaggio a Gabriella Ferri -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Gerini

ANSA Nuova Europa

Sorpresa: per Claudia Gerini incidente bollente durante un bel bagno a Fregene, il costume la tradisce ed i paparazzi non si lasciano sfuggire l’occasione. Ed ecco capitare a Claudia Gerini incidente ...Il manifesto in anteprima esclusiva del film di Giuliana Gamba Burraco fatale in cui 4 amanti del burraco (Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni e Caterina Guzzanti) si ritrovano a gioc ...