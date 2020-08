Circum, dopo l’appello di De Gregorio riapre la stazione nel Vesuviano (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – Una buona notizia per gli utenti della Circumvesuviana, dopo quasi tre mesi di chiusura il prossimo 10 agosto riaprirà la stazione di Cavalli di Bronzo a San Giorgio a Cremano. L’appello, lanciato ad Anteprima24, dal presidente di Eav, Umberto De Gregorio, è stato così accolto dal primo cittadino Vesuviano, Giorgio Zinno, che in piena campagna elettorale, in vista delle comunali di settembre, si è messo “immediatamente” all’opera per la riapertura della stazione. “Se le fermate restano chiuse è anche perché non c’è interesse da parte dei sindaci dei comuni coinvolti” aveva spiegato De Gregorio solo qualche settimana fa ... Leggi su anteprima24

