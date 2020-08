Chiuso per ferie! La burocrazia blocca i finanziamenti salva-imprese (Di giovedì 6 agosto 2020) È davvero assurdo! Come è possibile che fatti così urgenti siano trattati alla stregua di un qualunque problema. Si vede che chi ha la pancia piena non sente l’urgenza di agire. Un’altra volta la burocrazia, in questo caso resa ancor più lenta per le ferie d’agosto e gli orari ridotti dei dipendenti, si interpone con prepotenza tra l’imprenditore in difficoltà e quel goccio di liquidità, che potrebbe veramente fare la differenza tra la vita e la morte per l’impresa. “Gentile cliente, abbiamo completato l’istruttoria e deliberato il credito di 300mila euro da lei richiesto. -E qui arriva la manganellata- purtroppo la pratica non può essere però ancora perfezionata perchè gli uffici competenti sono in FERIE”. Siamo sicuri di vivere tutti sullo stesso ... Leggi su ilparagone

Agenzia_Ansa : Il ministro #Speranza al Question Time: 'Un metro di distanza al chiuso, ma eccezione per gli aerei' #Coronavirus… - piersileri : La mascherina, al chiuso e senza distanziamento anche all'aperto, è fondamentale, non mi stancherò di ripeterlo. G… - Agenzia_Ansa : #Speranza: 'Un metro di distanza al chiuso, ma eccezione per gli aerei' #Coronavirus #ANSA - alucab : @Emanuele676 @ricpuglisi La grande fuga ci fu perché Conte (arcobaleni su di lui guida suprema !) ando' a dichiarar… - ErmannoGravina : RT @laura_maffi: ora che gli atti sul Covid sono stati desecretati, i leghisti ci faranno avere i documenti/resoconti dell'osp. in fiera Mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiuso per Parcheggio Canove chiuso per lavori Dove posteggiare Il Giornale di Vicenza UniCredit, trimestre in utile ma semestre in rosso. Mustier: niente fusioni

UniCredit ha chiuso il secondo trimestre del 2020 con un utile netto di 420 milioni, in calo del 77,4% rispetto allo stesso periodo del 2019 ma al di sopra dei 347 milioni attesi. L’utile netto “sotto ...

Viaggio a Matala, dove gli hippie cercavano l’utopia diventando cavernicoli

Se chiudeva un occhio, era solo per non perdere gli incassi. Lo sciame aumentava, per motivi diversi: curiosità, voglia di libertà, Shangri-La, necessità. Ad esempio molti studenti inglesi, a corto di ...

UniCredit ha chiuso il secondo trimestre del 2020 con un utile netto di 420 milioni, in calo del 77,4% rispetto allo stesso periodo del 2019 ma al di sopra dei 347 milioni attesi. L’utile netto “sotto ...Se chiudeva un occhio, era solo per non perdere gli incassi. Lo sciame aumentava, per motivi diversi: curiosità, voglia di libertà, Shangri-La, necessità. Ad esempio molti studenti inglesi, a corto di ...