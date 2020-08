Chiuso per ferie! La burocrazia blocca i finanziamenti salva-imprese (Di giovedì 6 agosto 2020) È davvero assurdo! Come è possibile che fatti così urgenti siano trattati alla stregua di un qualunque problema. Si vede che chi ha la pancia piena non sente l’urgenza di agire. Un’altra volta la burocrazia, in questo caso resa ancor più lenta per le ferie d’agosto e gli orari ridotti dei dipendenti, si interpone con prepotenza tra l’imprenditore in difficoltà e quel goccio di liquidità, che potrebbe veramente fare la differenza tra la vita e la morte per l’impresa. “Gentile cliente, abbiamo completato l’istruttoria e deliberato il credito di 300mila euro da lei richiesto. -E qui arriva la manganellata- purtroppo la pratica non può essere però ancora perfezionata perchè gli uffici competenti sono in FERIE”. Siamo sicuri di vivere tutti sullo stesso ... Leggi su ilparagone

Il "tesoro" smarrito di Italia 1990 è stato ritrovato a Marino. I cinquanta lingotti d'oro da 25 grammi ciascuno, preparati dall'allora sindaco Giulio Santarelli con scritta personalizzata per ringraz ...

