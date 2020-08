Chiesto giudizio immediato per stupro per il giornalista Mediaset Paolo Massari (Di giovedì 6 agosto 2020) La Procura di Milano ha Chiesto il giudizio immediato per Paolo Massari, l’ex assessore all’Ambiente del Comune di Milano e giornalista Mediaset. Massari è stato arrestato lo scorso 13 giugno con l’accusa di violenza su una imprenditrice sua amica. Le indagini sono andate avanti raccogliendo decine di testimonianze di altre donne che hanno mosso analoghe accuse a carico dell’ex assessore. Il pm pm Alessia Menegazzo ha inviato l’istanza di giudizio immediato al gip Lidia Castelucci. Al momento Massari si trova in carcere. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

