Chi è Dan Friedkin, il nuovo proprietario della Roma – VIDEO (Di giovedì 6 agosto 2020) Dan Friedkin è il nuovo proprietario della Roma, nel mondo del calcio ha investito circa 600 milioni di euro Dan Friedkin è il nuovo proprietario della Roma, è uno degli uomini più ricchi d'America, ha fatto il suo ingresso nel mondo del calcio investendo circa 600 milioni di euro. Friedkin ha ereditato a 30 anni

