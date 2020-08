Centro Meteo Europeo: la fine Estate, stime di previsione eclatante (Di giovedì 6 agosto 2020) Con l’ausilio del modello matematico Europeo, abbiamo analizzato quando potrebbe diminuire l’entità del clima estivo, e avanzare la prima fase dell’Autunno. Abbiamo a disposizione alcuni parametri atmosferici, vediamoli. Meteo dopo ferragosto verso decadimento stagionale. TEMPERATURA È confermata l’ondata di calore sino ad almeno Ferragosto, ma anche stavolta dovrebbe avere i suoi picchi tra Francia e Germania occidentale. In Italia non si dovrebbe, ma davvero per poco, manifestare la calura che abbiamo vissuto la scorsa settimana. Ma attenzione, tutto il periodo che va sino ad oltre metà settembre, potrebbe avere temperature sopra la media, anche se in calo rispetto agli attuali valori. Con settembre avremo una riduzione del Meteo estivo. PRESSIONE ATMOSFERICA AL ... Leggi su meteogiornale

citynowit : ??? Allerta meteo di livello arancione - infoitinterno : METEO TEMPERATURE: torna il CALDO, specie al Centro-Nord, punte fino a 35°C, qui i dettagli - zazoomblog : Centro Meteo Europeo: ecco la fine Estate prime stime di previsione - #Centro #Meteo #Europeo: #Estate - lillidamicis : BARI - Situazione meteo 5, 6 e 7 agosto. Un minimo, isolatosi da una saccatura di origine nord-atlantica e posizion… - iconameteo : ???#Caldo in aumento a partire dal Centro-Nord, ma comunque senza eccessi. ??Atmosfera instabile al Sud e in… -