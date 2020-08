Centro Meteo Europeo: ecco la fine Estate, prime stime di previsione (Di giovedì 6 agosto 2020) Con l’ausilio del modello matematico Europeo, abbiamo analizzato quando potrebbe diminuire l’entità del clima estivo, e avanzare la prima fase dell’Autunno. Abbiamo a disposizione alcuni parametri atmosferici, vediamoli. Meteo dopo ferragosto verso decadimento stagionale. TEMPERATURA È confermata l’ondata di calore sino ad almeno Ferragosto, ma anche stavolta dovrebbe avere i suoi picchi tra Francia e Germania occidentale. In Italia non si dovrebbe, ma davvero per poco, manifestare la calura che abbiamo vissuto la scorsa settimana. Ma attenzione, tutto il periodo che va sino ad oltre metà settembre, potrebbe avere temperature sopra la media, anche se in calo rispetto agli attuali valori. Con settembre avremo una riduzione del Meteo estivo. PRESSIONE ATMOSFERICA AL ... Leggi su meteogiornale

lillidamicis : BARI - Situazione meteo 5, 6 e 7 agosto. Un minimo, isolatosi da una saccatura di origine nord-atlantica e posizion… - iconameteo : ???#Caldo in aumento a partire dal Centro-Nord, ma comunque senza eccessi. ??Atmosfera instabile al Sud e in… - lillidamicis : BARI - Situazione meteo 5, 6 e 7 agosto. Un minimo, isolatosi da una saccatura di origine nord-atlantica e posizion… - wwwmeteoit : - iconameteo : ??Buongiorno! ???Oggi sulle regioni centro-meridionali il tempo si presenta a tratti instabile, con rischio di rov… -

Ultime Notizie dalla rete : Centro Meteo METEO - Tornado colpisce la località di Cefalù, Sicilia: persone in fuga e danni. Il VIDEO Centro Meteo italiano Maltempo Napoli, forte pioggia e fulmini, il temporale d’agosto blocca la città

L'allerta meteo su Napoli si è puntualmente confermato: poco dopo le ore 15 il cielo si è rannuvolato e un temporale si è abbattuto sul capoluogo partenopeo. Tanta pioggia caduta in pochi minuti, cadi ...

Anticiclone in rinforzo al Centro-Nord, ancora temporali al Sud

Venerdì 7: Ancora qualche acquazzone sul basso Tirreno, sole protagonista sulle altre regioni. Sabato 8: Ancora un po di instabilità al Sud, stabile e soleggiato altrove. Domenica 9: Stabile e soleggi ...

L'allerta meteo su Napoli si è puntualmente confermato: poco dopo le ore 15 il cielo si è rannuvolato e un temporale si è abbattuto sul capoluogo partenopeo. Tanta pioggia caduta in pochi minuti, cadi ...Venerdì 7: Ancora qualche acquazzone sul basso Tirreno, sole protagonista sulle altre regioni. Sabato 8: Ancora un po di instabilità al Sud, stabile e soleggiato altrove. Domenica 9: Stabile e soleggi ...