‘C’è una rissa in strada’, ma era un’aggressione a una 27enne: paura nella notte a Colli Aniene (Di giovedì 6 agosto 2020) “Aiuto, c’è una rissa in strada, per favore intervenite, si stanno picchiando”. Così la segnalazione arrivata ieri sera poco prima di mezzanotte alla Polizia di Stato attraverso il NUE 112. Luogo della presunta rissa via Zanardi, zona Colli Aniene, dove rapidamente sono arrivate diverse pattuglie dei commissariati Porta Pia, San Lorenzo, Sant’Ippolito e del Reparto Volanti. Ma, giunti sul posto, gli agenti hanno trovato solo una ragazza che, con l’aria sconvolta, ha riferito di essere stata aggredita. La giovane, una 27enne, ha poi descritto ai poliziotti il suo aggressore. La ragazza ha rifiutato i soccorsi del 118 intervenuto sul posto. Sono ora in corso le indagini da parte della polizia per rintracciare il presunto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

