Castelgerundo si rifà il look Il marciapiede si colora di rosa (Di giovedì 6 agosto 2020) L'amministrazione comunale investe 100mila euro per nuovi marciapiedi, ora anche il viale del castello di Camairago ha un nuovo look. È lo stesso sindaco di Castelgerundo, Daniele Saltarelli, nella ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Castelgerundo rifà Castelgerundo si rifà il look Il marciapiede si colora di rosa IL GIORNO