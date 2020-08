Cassino, la cittadinanza onoraria alla Madonna bloccata dai ‘difensori’ di San Benedetto (Di giovedì 6 agosto 2020) Cassino. Città di Maria o luogo con San Benedetto come unico Santo patrono? O tutti e due? Il dilemma ha diviso i cassinati e anzi ha scatenato una sorta di “lite”. Ma andiamo con ordine: a Cassino ogni 15 agosto la Madonna viene celebrata anche per via degli ‘interventi miracolosi’ durante la guerra, quando gli abitanti della ‘Città martire” ebbero a che fare anche con colera e malaria. Maria miracolosa li aiutò: ecco perché, come segno di assoluta devozione, i due parroci della città hanno fatto ufficiale richiesta di fare di Cassino una città di Maria, insomma di dare alla Madonna “la cittadinanza onoraria”. Il sindaco, Enzo Scalera, e il ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : Cassino, cittadinanza onoraria alla Madonna: i difensori di San Benedetto insorgono e il sindaco fa dietrofront - Corriere : Cassino, cittadinanza onoraria alla Madonna: i difensori di San Benedetto insorgono e ... - giuseppetesorio : Cose da ...santi! La #cittadinanza alla #MadonnaAssunta? Troppi problemi. Tempi duri anche per la Vergine. Stavano… - fabiomorelli75 : RT @Corriere: Cassino, cittadinanza onoraria alla Madonna: i difensori di San Benedetto insorgono e il sindaco fa dietrofront - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Cassino, cittadinanza onoraria alla Madonna: i difensori di San Benedetto insorgono e il sindaco fa dietrofront -

Ultime Notizie dalla rete : Cassino cittadinanza Cassino, cittadinanza onoraria alla Madonna: i difensori di San Benedetto insorgono e il sindaco fa... Corriere della Sera A Cassino una crisi politica della Madonna

Neanche l'eccelsa quanto fantasiosa penna di Giovannino Guareschi sarebbe stata in grado di dar vita ad uno spaccato politico-religioso tanto contorto. Eppure a Cassino, amena cittadina del basso Lazi ...

Cassino, cittadinanza onoraria alla Madonna: i difensori di San Benedetto insorgono e il sindaco fa dietrofront

I protagonisti della disputa di Cassino sono piuttosto illustri. Da un alto chi sostiene la Santissima Madonna dell’Assunta, dall’altro chi difende San Benedetto. E, in mezzo, autorità civile e religi ...

Neanche l'eccelsa quanto fantasiosa penna di Giovannino Guareschi sarebbe stata in grado di dar vita ad uno spaccato politico-religioso tanto contorto. Eppure a Cassino, amena cittadina del basso Lazi ...I protagonisti della disputa di Cassino sono piuttosto illustri. Da un alto chi sostiene la Santissima Madonna dell’Assunta, dall’altro chi difende San Benedetto. E, in mezzo, autorità civile e religi ...