Carabiniere picchiato a Castellammare, i fermati: “Ci scusiamo” (Di giovedì 6 agosto 2020) Carabiniere in borghese violentemente pestato nella provincia di Napoli, ora i fermati credono bastino delle scuse ed un risarcimento Le immagini delle telecamere (Fonte: web)Erano tre i ragazzi che nella notte tra il 31 luglio e l’1 agosto, picchiarono violentemente un Carabiniere in borghese. Hanno confessato di essere stati loro ed ora si scusano. L’avvenimento avvenne a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Adesso, i tre fermati vogliono chiedere scusa al militare ed hanno intenzione di pagare i danni sia a lui che alla città per averle rovinato l’immagine. Intervenne in una rissa: volarono calci e pugni Fonte foto: (Getty Images)Nella notte tra venerdì e sabato scorso, a Castellammare di Stabia, cittadina marittima nella ... Leggi su chenews

