Captain Marvel 2: Nia da Costa alla regia dell’atteso film Marvel (Di giovedì 6 agosto 2020) I Marvel Studios hanno ufficialmente trovato una regista per il film Captain Marvel 2. Secondo quanto riportato da Variety, dietro alla macchina da presa troveremo Nia da Costa, che sarà così la prima donna di colore a dirigere una pellicola del Marvel Cinematic Universe. Nia da Costa (Fonte: Twitter). Il sequel del film uscito nel 2019 è stato confermato a gennaio 2020. Inoltre, è stato sin da subito chiarito che Anna Boden e Ryan Fleck, registi del primo capitolo, non si sarebbero occupati di Captain Marvel 2. Dopo diverse ipotesi circolate online durante gli ultimi mesi, è stato confermato ... Leggi su optimagazine

