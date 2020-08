Calendario serie A femminile 2020/21, si riparte (Di giovedì 6 agosto 2020) Finalmente si riparte! Dopo la pausa forzata dovuta alla necessità di contenere quanto più possibile il contagio da coronavirus, si torna a respirare aria di calcio giocato. Stabilita la data di partenza, arriva oggi il Calendario delle partite che le 12 squadre di A affronteranno a partire dal week end del 22 e 23 agosto 2020. Si inizia con la Juventus campione d’Italia che arriverà a Verona per incontrare le gialloblu allenate da Matteo Pachera. Nella stessa giornata torna a Firenze per la sua prima partita da ex Ilaria Mauro, ora attaccante dell’Inter. Per la AS Roma si replica l’esordio in A di due anni fa con la trasferta a Sassuolo. La squadra di Betty Bavagnoli non ha mai vinto la prima di campionato dal suo arrivo in A, sarà questa la volta buona? Le neo promosse San Marino ... Leggi su sport.periodicodaily

acmilan : ??? Women's Serie A 2020/21 ??? Check out the Rossonere's fixtures for the new season! ?? Scopri il calendario del… - FIGCfemminile : ? Si torna in campo con la #SerieAFemminile @TIM_vision ?? Calcio d'inizio il 22 agosto ?? Il calendario con tutte… - FIGCfemminile : Domani, alle ore 13, su @SkySport 24 (visibile anche su @TIM_vision) la presentazione del calendario della… - 84Silvia14 : RT @acmilan: ??? Women's Serie A 2020/21 ??? Check out the Rossonere's fixtures for the new season! ?? Scopri il calendario della nuova st… - lelelandi33 : Ufficiale: ecco il calendario della Serie A 2020/21 – Il Calcio Femminile -