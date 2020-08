Calendario Serie A femminile 2020/21: l’elenco completo della stagione (Di giovedì 6 agosto 2020) Calendario Serie A femminile 2020/21: l’elenco completo della stagione, si partirà il 23 di agosto per finire sempre il 23 ma a maggio Calendario Serie A femminile 2020/21: l’elenco completo della stagione, si partirà il 23 di agosto per finire sempre il 23 ma a maggio. 1^ GIORNATA (23 agosto/24 gennaio) Empoli-San Marino Fiorentina-Inter Hellas Verona-Juventus Milan-Florentia San Gimignano Pink-Bari-Napoli Sassuolo-Roma 2^ GIORNATA (30 agosto/7 febbraio) Roma-Bari Florentia-Hellas Verona Inter-Sassuolo Juventus-Empoli Napoli-Fiorentina San Marino-Milan 3^ GIORNATA (6 settembre/28 ... Leggi su calcionews24

