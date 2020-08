Calendario Serie A femminile 2020-2021: ecco la prima giornata (Di giovedì 6 agosto 2020) del nuovo campionato. Big match tra Inter e Fiorentina Si apre il sipario sulla nuova stagione della Serie A femminile. È stata sorteggiata la prima giornata di campionato, che si disputerà il 23 agosto 2020, con il big match tra Fiorentina e Inter. ecco i primi incontri del nuovo campionato 2020-2021: 1a giornata – 23 agosto 2020 Empoli Ladies – San Marino Academy Fiorentina – Inter Hellas Verona Women – Juventus Milan – Florentia Pink Bari – Napoli femminile Sassuolo – As Roma Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

E’ stato sorteggiato oggi il calendario della Serie A di Calcio Femminile. Si parte il 22 agosto, partite visibili in diretta su Sky. E’ tempo di ripartire anche per il calcio femminile. La Serie A de ...Oggi è la giornata della Serie A femminile che conoscerà il nuovo calendario per la prossima stagione. E' stata definita la prima giornata che vedrà subito il big match tra Fiorentina e Inter. Le ...