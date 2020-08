Calciomercato Udinese – Dietrofront per la panchina: accordo trovato con Gotti (Di giovedì 6 agosto 2020) Sembrava oramai ad un passo dal lasciare la panchina dell’Udinese, visto che l’incontro tra l’attuale tecnico dei bianconeri, subentrato mesi fa a Igor Tudor non aveva avuto riscontri particolarmente positivi, invece come reso noto da diverse fonti come ANSA Luca Gotti avrebbe accettato di continuare sulla panchina dell’Udinese. accordo trovato I primi incontri con la dirigenza non avevano portato ad alcuna novità, ma in tarda serata quest’ultima è riuscita a convincere il tecnico sia dal punto di vista contrattuale, visto che si parla di un biennale con ingaggio sensibilmente aumentato nonchè alcuni bonus legati alla salvezza e all’aumento di valore dei calciatori in rosa, da sempre uno dei principali ... Leggi su giornal

