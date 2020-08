Calciomercato Torino, ecco i primi nomi per Giampaolo (Di giovedì 6 agosto 2020) : arriva anche il sondaggio con l’Arsenal per l’eventuale prestito di Torreira Spuntano i primi nomi per il nuovo Torino di Marco Giampaolo. L’edizione odierna di Tuttosport dedica ampio spazio ai piani futuri della società granata: il primo nome riguarda un ex Samp, ovvero Torreira. I granata – si legge – hanno sondato il terreno per capire la fattibilità dell’operazione, anche se non sarà facile convincere l’Arsenal. Ipotesi Ramirez, ma si tratta anche per Linetty. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

