Calciomercato serie B LIVE: Collauto nuovo ds del Venezia (Di giovedì 6 agosto 2020) Calciomercato serie B LIVE: segui le ultime news di mercato della seconda serie, con le migliori trattative di mercato La nuova stagione di serie B sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative di serie B, con le ultime news del campionato cadetto. Giovedì 6 agosto 18.39 Venezia, Collauto è il nuovo direttore sportivo – Cambiano le gerarchie per i veneti, arriva l’ufficialità dell’operazione. 14.30 Reggiana, su Rossi Brescia e Perugia – Il giocatore in scadenza piace ai due club che vogliono rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. A riportarlo è il Resto del Carlino. 11.03 Brescia, il primo acquisto è il ritorno di Morosini – Il giocatore tornerà ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : #calciomercato L'#InterMiami si defila e lui cerca casa a #Roma: #Lazio più vicina a #DavidSilva - sportli26181512 : Serie B: respinto il ricorso del Trapani, che retrocede in C. Playout tra Perugia e Pescara, Cosenza salvo: Respint… - cmdotcom : #SerieB: respinto il ricorso del #Trapani, che retrocede in C. Playout tra #Perugia e #Pescara, #Cosenza salvo… - HCE__ : RT @cmdotcom: #SerieC, UFFICIALE, 52 iscritte su 55: fuori Campodarsego, Robur Siena e Sicula Leonzio - cmdotcom : #SerieC, UFFICIALE, 52 iscritte su 55: fuori Campodarsego, Robur Siena e Sicula Leonzio -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato serie Calciomercato serie C LIVE: Alessandria, suggestione Pazzini Calcio News 24 Trapani: ricorso respinto, granata retrocessi in C

In data odierna il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso del Trapani avverso la penalizzazione di due punti in classifica, che alla resa dei conti si è rivelata decisiva ai fini delle s ...

Trapani, respinto il ricorso al Collegio di Garanzia: siciliani in Serie C

TRAPANI - Nessuno sconto per il Trapani, che la prossima stagione tornerà in Serie C: questo pomeriggio il Collegio di ... alla discussione ed alla disamina del ricorso Trapani Calcio contro FIGC ...

In data odierna il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso del Trapani avverso la penalizzazione di due punti in classifica, che alla resa dei conti si è rivelata decisiva ai fini delle s ...TRAPANI - Nessuno sconto per il Trapani, che la prossima stagione tornerà in Serie C: questo pomeriggio il Collegio di ... alla discussione ed alla disamina del ricorso Trapani Calcio contro FIGC ...