Calciomercato Roma – Ufficiale: Friedkin nuovo presidente e Gonalons al Granada (Di giovedì 6 agosto 2020) Giornate di ufficialità in casa giallorossa con l’arrivo della nuova presidenza targata Friedkin e la cessione a titolo definitivo di Gonalons al Granada. Dopo 8 anni si chiude ufficialmente l’era Pallotta ed inizia quella targata Friedkin, imprenditore americano, che diventa ufficialmente il nuovo presidente giallorosso grazie ad un’operazione di circa 591 milioni di euro da chiudere entro il 17 agosto. Altra operazione di Calciomercato conclusa dai dirigenti giallorossi è la cessione a titolo definitivo del centrocampista francese Maxime Gonalons al Granada. La scorsa estate la Roma lo aveva ceduto in prestito al club spagnolo con diritto di riscatto, durante la stagione ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma, è fatta per la cessione di #Gonalons al #Granada - Gazzetta_it : #calciomercato L'#InterMiami si defila e lui cerca casa a #Roma: #Lazio più vicina a #DavidSilva - DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma, ufficiale il prestito di #Bianda allo #ZulteWaregem - frances14824796 : RT @P_Rocchetti87: #Petrachi sente il sostegno dei tifosi e sarebbe entusiasta di tornare a fare il ds alla #Roma...vediamo cosa succede ne… - zazoomblog : Calciomercato Roma rebus Pastore: derby in MLS per l’ex Palermo lo Zenit San Pietroburgo… - #Calciomercato #rebus… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Roma Calciomercato Roma, la quota dei bookmaker per Castrovilli in giallorosso AsRomaLive.it La serie A femminile riparte il 22 agosto, partite in diretta su Sky e TimVision

Sarà il primo campionato italiano a ripartire, ecco perché «chi avrà piacere a guardare il calcio, guarderà la Serie A femminile». Ludovica Mantovani, presidentessa della Divisione Calcio Femminile de ...

Roma, 15:25

Sarà il match tra l'Hellas Verona e la Juventus campione d'Italia ad aprire la Serie A Timvision, il cui calendario è stato presentato oggi a Milano nello studio di Sky Sport 24. Durante la trasmissio ...

Sarà il primo campionato italiano a ripartire, ecco perché «chi avrà piacere a guardare il calcio, guarderà la Serie A femminile». Ludovica Mantovani, presidentessa della Divisione Calcio Femminile de ...Sarà il match tra l'Hellas Verona e la Juventus campione d'Italia ad aprire la Serie A Timvision, il cui calendario è stato presentato oggi a Milano nello studio di Sky Sport 24. Durante la trasmissio ...