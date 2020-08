Calciomercato Napoli – La “nuova” Roma ritorna su Milik, possibili due contropartite (Di giovedì 6 agosto 2020) Tiene banco la situazione di Arek Milik, attaccante del Napoli oramai dichiaratamente fuori dal progetto già prima dell’affare ufficializzato che ha portato Victor Osimhen in azzurro: il Napoli ha specificato per bocca del DS Giuntoli e anche il presidente De Laurentiis che l’attaccante polacco è sul mercato, ma che allo stesso tempo non c’è intenzione di far scendere il prezzo sotto la valutazione di 40 milioni originale. Milik è sul mercato La società che si è interessata al calciatore in maniera più continua è senza dubbio la Juventus, anche sotto pressione di Maurizio Sarri che già conosce il calciatore avendolo allenato ai tempi di Napoli quando fu acquistato dall’Ajax per sostituire Gonzalo Higuain, che ... Leggi su giornal

Stando a quanto riportato da gianlucadimarzio.com sarebbe saltato sul nascere il possibile scambio tra Torino e Napoli dei rispettivi portieri Sirigu e Meret. La società di Aurelio De Laurentiis non a ...

CALCIO FEMMINILE - La Serie A partirà il 22 agosto

La Serie A femminile partirà nel weekend del 22-23 agosto e vedrà in campo 12 squadre iscritte al campionato 2020-2021. Questa la prima giornata completa, in programma dal prossimo 22 agosto: Empoli-S ...

