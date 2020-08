Calciomercato, Maxi Lopez riparte dalla Serie C: accordo raggiunto con la Sambenedettese. L’ufficialità… (Di giovedì 6 agosto 2020) Maxi Lopez cambia ancora.Nuova avventura per l'ex Catania e Sampdoria Maxi Lopez che, dopo avere conquistato la massima Serie con il Crotone, ripartirà dalla Serie C - e in particolare dalla Sambenedettese. L'argentino, che nella scorsa stagione è riuscito a mettere a segno una sola rete in 14 gare, tenterà il rilancio nell'ambizioso club marchigiano. Il patron Serafino nelle ultime ore ha trovato l'accordo finale col classe '84. Maxi Lopez, che vanta un passato anche nel Barcellona di Ronaldinho ed Eto'o, firma quindi per l'ottava squadra italiana della sua carriera. Nelle prossime ore attesa l'ufficialità. Leggi su mediagol

