Calciomercato Juventus, è fatta per l’attaccante: l’annuncio dalla Spagna (Di giovedì 6 agosto 2020) Calciomercato Juventus: è praticamente fatta per l’acquisto dell’attaccante. L’annuncio di mercato arriva direttamente dalla Spagna La Juventus, che si appresta a giocare domani il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione, è molto attento al mercato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito dagli spagnoli di todofichajes.com, i bianconeri avrebbero praticamente chiuso … L'articolo Calciomercato Juventus, è fatta per l’attaccante: l’annuncio dalla Spagna proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

mirkocalemme : RT @calciomercatoit: ?? Calciomercato #Juventus, #Arthur torna a #Barcelona per rescindere - Ultime - calciomercatoit : ?? Calciomercato #Juventus, #Arthur torna a #Barcelona per rescindere - Ultime - Salvato95551627 : RT @cn1926it: Dalla Spagna - #Juventus, accelerata per chiudere l'affare #Milik: l'annuncio a breve - cn1926it : Dalla Spagna - #Juventus, accelerata per chiudere l'affare #Milik: l'annuncio a breve -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus, Sarri via? Rivelazione shock: “Ho una fonte certa” Juvenews.eu Aouar, ultime gare o ultima in assoluto con il Lione

Houssem Aouar potrebbe vivere i suoi ultimi momenti come giocatore di OL. Infatti, questo giovedì, Le Parisien spiega che Jean-Michel Aulas non dovrebbe tenere il suo giocatore quest'estate in caso di ...

SKY - Milik-Juventus, il Napoli rifiuta due contropartite! City su Koulibaly. Le ultime su Boga

Il Napoli in vista della prossima sessione di calciomercato, ha già definito tre colpi ... della redazione sportiva di SKY facendo il punto sul mercato del Napoli: "Juventus e Napoli non hanno ancora ...

Houssem Aouar potrebbe vivere i suoi ultimi momenti come giocatore di OL. Infatti, questo giovedì, Le Parisien spiega che Jean-Michel Aulas non dovrebbe tenere il suo giocatore quest'estate in caso di ...Il Napoli in vista della prossima sessione di calciomercato, ha già definito tre colpi ... della redazione sportiva di SKY facendo il punto sul mercato del Napoli: "Juventus e Napoli non hanno ancora ...