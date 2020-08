Calcio, le nuove regole cambiano il fallo di mano e l'ammonizione (Di giovedì 6 agosto 2020) Riparte il Calcio europeo e lo fa con delle nuove regole tutte da metabolizzare. Come sempre accade, non ci sono stravolgimenti, ma spesso sono proprio i dettagli a cambiare le sorti di un incontro. Per non restare perplessi a causa di una decisione dell’arbitro diversa da quella che lo stesso avrebbe preso prima dello stop dovuto alla pandemia, occorre aggiornarsi. Ecco cosa bisogna sapere. Giallo, ma non per sempre Una delle modifiche principali riguarda le ammonizioni. Nel caso in cui per stabilire quale delle due squadre in campo porti a casa la vittoria si debba ricorrere alla lotteria dei calci di rigore, prima dell’inizio dei tiri l’arbitro azzererà i cartellini gialli. Questo permetterà quindi ad un calciatore già ammonito in partita di non venire espulso qualora ricevesse un altro ... Leggi su gqitalia

Sport_Mediaset : Nuove voci su #Arnault: gli indizi che portano a Mister Louis Vuitton. Il re francese del lusso sarebbe pronto a ch… - robydigi : Nuove (speriamo buone) in casa @OfficialASRoma - Calcio_Casteddu : #Coronavirus, il nostro notiziario quotidiano aggiornato sulla situazione in #Sardegna e in #Italia - NCN_it : ULTIM'ORA - #NAPOLI, FATTA PER I RINNOVI DI MARIO RUI E DI LORENZO: ECCO LE NUOVE SCADENZE E LE CIFRE DEGLI INGAGGI… - walterwhiteITA : La tecnologia dietro le nuove scarpe da calcio Adidas X Ghosted -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio nuove Ci sono nuove regole nel calcio: cambiano il fallo di mano e l'ammonizione GQ Italia Torino, Giampaolo ufficializzato da Cairo: «Insegna calcio, è tecnico di qualità»

«Abbiamo preso un allenatore di qualità, Giampaolo insegna calcio. Siamo molto soddisfatti. Ora dobbiamo fare le cose con umiltà, in punta di piedi cercando di fare bene»: così il presidente del Torin ...

Morto Sergio Zavoli, maestro della televisione: «Seppellitemi accanto a Fellini»

Sergio Zavoli, giornalista e maestro della televisione italiana, è morto all’età di 96 anni. Nato a Ravenna il 21 settembre 1923, ha trasformato l’informazione in tv con programmi come il Processo all ...

«Abbiamo preso un allenatore di qualità, Giampaolo insegna calcio. Siamo molto soddisfatti. Ora dobbiamo fare le cose con umiltà, in punta di piedi cercando di fare bene»: così il presidente del Torin ...Sergio Zavoli, giornalista e maestro della televisione italiana, è morto all’età di 96 anni. Nato a Ravenna il 21 settembre 1923, ha trasformato l’informazione in tv con programmi come il Processo all ...